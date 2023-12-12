Полина Гагарина увеличивает объем губ с помощью косметики

Полина Гагарина старается поддерживать себя в хорошей форме с помощью правильного питания и спорта. Певица остро реагирует на предположения о том, что она пользуется услугами пластического хирурга или делает инъекции филлеров. А такие слухи периодически появляются в Сети.

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Публичному человеку никуда не деться от сплетен и домыслов. Возможно, именно поэтому артистка решила действовать на опережение. Теперь она заранее объясняет поклонникам перемены во внешности.

Например, на днях Полина выложила в своем блоге снимок, на котором ее губы выглядят более пухлыми, чем обычно. Певица не стала дожидаться комментариев, а сразу написала, что не колола филлеры в кабинете у косметолога, а добилась такого эффекта с помощью косметики.