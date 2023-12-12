Гуф рассорился с Джиганом, использовав в речи ненормативный лексикон

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) всерьез обиделся на своего старого приятеля Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн).

Гуфу прислали видео прямого эфира Джигана в соцсетях, где муж Оксаны Самойловой нелестно высказывается о нем, называя его «наркоманом».

Долматов решил отомстить коллеге и выставил в свои соцсети видео, где он с несколько заторможенной речью покрывает Устименко матом и заявляет, что тот тоже якобы принимает запрещенные вещества.

«Что я наркоман, ты никому Америки не открыл. Так что давай, в стриптизе, где мы с тобой встречаемся постоянно, ты не будешь больше спрашивать... (называет запрещенные вещества). А по большому счету, иди ты ***, Джиган!» - обратился Гуф в своем микроблоге к приятелю.

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