Киркоров о критике: «Лучше быть в центре внимания, чем в примитивном стаде осуждающих»

Филипп Киркоров сказал, что спокойно относится к хейтерам. В какой-то степени они даже полезны – привлекают внимание. А обращать на них внимание и злиться – дело бесполезное и энергозатратное.

«Завидуют лучшим, обсуждают лучших. Лучше быть в центре внимания, имея скандальную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих», — сказал народный артист Эльдару Джарахову на его YouTube-канале.

Киркоров считает даже вранье и негативные высказывания являются своеобразной рекламой. Если бы про него не сочиняли разные истории, то он не был бы той знаменитостью, которой является в настоящий момент.

Отметим, что накануне Люся Чеботина призналась Teleprogramma.pro, что очень любит Филиппа Киркорова как человека, считает его невероятно добрым и великодушным.

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