ЮрКисс о Криде: «Этот человек мне неприятен»

Сын владельца холдинга «Русская медиагруппа» Владимира Киселева ЮрКисс рассказал, что он является добрым человеком. Но бывает так, что друзья и знакомые этим пользуются. В итоге он прекращает с ними всякое общение.

«Ты хочешь имя? Окей, человек из шоу-бизнеса, который мне неприятен, это Егор Крид», - заявил он в беседе с Амираном Сардаровым.

ЮрКисс подчеркнул, что раньше с артистом они дружили, но в какой-то момент что-то пошло не так.

«Мне говорили, что гон изменился в последнее время. Но не суть», - добавил ЮрКисс.

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