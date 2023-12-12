Жена Чадова выбрала для свадьбы платье невесты за 42 тысячи рублей

Недавно стало известно, что актер Алексей Чадов тайно женился на модели Лейсан Галимовой. Событие произошло еще в октябре, но только сейчас молодые рассекретились, похваставшись журналистам обручальными колечками.

Пара отметила событие без лишних свидетелей и довольно скромно по меркам отечественного шоу-бизнеса. Даже свадебное платье Лейсан купила «копеечное», опять-таки, если сравнивать его стоимость с теми нарядами, на которые тратились другие представители российского бомонда.

«Всего-то» жена Чадова отдала за подвенечный наряд 42 тысячи рублей. Тогда как ведущая Ксения Собчак потратилась на платье для ЗАГСа из кружева 500 тысяч рублей, а за второе платье для банкета израильского дизайнера Галии Лахав 700 тысяч рублей. Певица Анна Седокова за свое свадебное платье бренда Zuhair Murad отдала от 400 до 500 тысяч рублей.

Источник: «СтарХит»

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