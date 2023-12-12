Жену первого президента РФ Наину Ельцину экстренно госпитализировали в Москве

В Москве 91-летней Наине Ельциной резко стало плохо. Бывшую жену первого президента России госпитализировали в одну из столичных клиник. О ее состоянии пока ничего не сообщается.

На данный момент женщина находится под наблюдением медиков. Ее жизни ничто не угрожает.

Ельцина жила в последние годы на Рублевке в большом загородном доме. За ней ухаживают повара, дворецкие, дворники. Также в штате у Наины есть два врача, которые также живут на территории дома.

По некоторым данным, Ельциной назначили пенсию в 195 тысяч рублей.

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