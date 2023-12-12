Дмитрий Нагиев: «Меня мало куда пускают, ведь я плохо себя веду»

Популярный актер Дмитрий Нагиев надумал покупать недвижимость в Дубае. Для этого артист встретился со своим знакомым риэлтором и в качестве рекламы побеседовал с ним.

«Меня мало куда пускают, потому что я плохо себя веду, выгляжу неважно», - отметил Наниев.

При этом актер подчеркнул, что у него есть на покупку квартиры всего 120 тысяч долларов. В рублях это почти 11 миллионов. Однако специалист отметил, что лучше бы вложиться побольше.

Как минимум, 250 тысяч долларов Нагиеву хватит, чтобы впоследствии обосноваться в Дубае.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»