Анджелина Джоли призналась, что перед разводом с Брэдом Питтом ее парализовало

Анджелина Джоли впервые рассказала, что ее парализовало в тот момент, когда они с Брэдом Питтом приняли решение разойтись. Актриса призналась, что сильно нервничала из-за этого, и это отразилось на ее здоровье.

«Мы с Питтом были золотой парой в индустрии... Во время развода я находилась в стрессе. У меня уровень сахара в крови то повышался, то падал. За 6 месяцев до развода внезапно случился паралич Белла», - поведала Джоли журналистам WSJ.

Анджелина Джоли думала, что уже не вернется к съемкам, поскольку период реабилитации был очень долгим и сложным. В это время она старалась ни с кем не общаться, кроме самых близких людей.

Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт прожили вместе 12 лет, из них только 2 года в законном браке. За этот период у них родились 3 детей, еще 3 наследников они усыновили.

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