Люся Чеботина о Филиппе Киркорове: «Я безумно его люблю»

Люся Чеботина в восторге от совместной работы с Филиппом Киркоровым над треком «Королева». Звезда не скрыла корреспонденту Teleprogramma.pro, что артист ей понравился и как профессионал, и как человек тоже.

«Мы с ним очень похожи. Он такой же, как и я. Он говорит то, что думает, и я это очень ценю. Он действительно очень хороший, добрый, с огромной душой человек. И он безгранично талантливый, он потрясающий во всех своих ипостасях. И я безумно его люблю», - поведала Чеботина на новогодней вечеринке премии «Жара».

Певица сказала, что благодарна 2023 году за то, что она подарил ей такого потрясающего человека, как Филипп Киркоров. По словам Люси Чеботиной, таких друзей как Киркоров надо поискать.

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