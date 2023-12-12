Люся Чеботина опять прошлась по жениху Клавы Коки: «Для меня это не мужчина!»

По словам Чеботиной, она «сканирует людей», и вот этот скан Александра Поверина выдает ей нечто нехорошее. Она убеждена, что избранник Клавы Коки нарцисс, и подруга не сможет быть с ним счастливой.

«Если человек называет свою аудиторию «башкой говяжьей», то для меня это не мужчина! Это не тактично!» - заявила корреспонденту Teleprogramma.pro Люся Чеботина, рассуждая о возлюбленном Клавы Коки на новогодней вечеринке премии «Жара».

Чеботина заверила, что не ревнует Поверина к Коке, как говорят некоторые ее поклонники. Напротив, он ей категорически не нравится.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»