Люся Чеботина опять прошлась по жениху Клавы Коки: «Для меня это не мужчина!»

Люся Чеботина уже не раз критиковала жениха Клавы Коки Александра Поверина. Певицы находятся в дружеских отношениях, и исполнительница хита «Солнце Монако» пытается донести до приятельницы, что та сделала неправильный выбор.
По словам Чеботиной, она «сканирует людей», и вот этот скан Александра Поверина выдает ей нечто нехорошее. Она убеждена, что избранник Клавы Коки нарцисс, и подруга не сможет быть с ним счастливой.
«Если человек называет свою аудиторию «башкой говяжьей», то для меня это не мужчина! Это не тактично!» - заявила корреспонденту Teleprogramma.pro Люся Чеботина, рассуждая о возлюбленном Клавы Коки на новогодней вечеринке премии «Жара».
Чеботина заверила, что не ревнует Поверина к Коке, как говорят некоторые ее поклонники. Напротив, он ей категорически не нравится.
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