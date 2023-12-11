Ольга Бузова о личной жизни: «Я свободная, но однажды нужно будет остановиться»

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она также продолжает вести шоу и передачи. В этом году бывшая участница «Дома-2» много путешествовала. У нее были съемки в Африке и в Китае.
Теперь она регулярно посещает новогодние мероприятия. Для каждого случая артистка тщательно подбирает наряды. Недавно она снова стала брюнеткой. 11 декабря звезда приехала на шоу «Жара», где собрались многие популярные исполнители.
На публике Ольга предстала в белоснежном платье в пол и черном атласном жакете. Примечательно, что она решила прикрыть свои формы. Артистка в этом году поправилась. Ее даже стали подозревать в беременности, но она сразу опровергла сплетни. После расставания с Давой певица так и не встретила вторую половинку. Однако на шоу «Жара» звезды получали бумажки с пожеланиями от канала.
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Бузовой попалось желание: что она встретит человека, который будет не без дел. Именно о таком бойфренде звезда мечтает в своей песне. Она призналась, что такой момент рано или поздно настанет.
«Я свободная, о однажды нужно будет остановиться», – сказала Ольга.
Ольга Бузова: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro