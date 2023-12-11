Ольга Бузова о личной жизни: «Я свободная, но однажды нужно будет остановиться»

На публике Ольга предстала в белоснежном платье в пол и черном атласном жакете. Примечательно, что она решила прикрыть свои формы. Артистка в этом году поправилась. Ее даже стали подозревать в беременности, но она сразу опровергла сплетни. После расставания с Давой певица так и не встретила вторую половинку. Однако на шоу «Жара» звезды получали бумажки с пожеланиями от канала.

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Бузовой попалось желание: что она встретит человека, который будет не без дел. Именно о таком бойфренде звезда мечтает в своей песне. Она призналась, что такой момент рано или поздно настанет.