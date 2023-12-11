Глюкоза рассказала, как на Новый год села в машину к таксисту, когда заиграла ее песня: «Получился сказочный момент»

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, много лет выступает на сцене. Многие до сих пор знаю ее как исполнительницу хита «Невеста», хотя в ее копилке уже много других работ. Более того, у артистки растут две дочки: Лидия и Вера.

Старшая в свои 16 лет носит мамины наряды и тоже поет на сцене. 11 декабря они посетили новогоднее шоу «Жара». Глюкоза в силуэтном платье цвета Барби вышла на ковровую дорожку. Она рассказала, что в ее жизни не было грусного Нового года, но случался забавный. Он связан с ее хитом «А снег идет».