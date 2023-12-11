Глюкоза рассказала, как на Новый год села в машину к таксисту, когда заиграла ее песня: «Получился сказочный момент»

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, много лет выступает на сцене. Многие до сих пор знаю ее как исполнительницу хита «Невеста», хотя в ее копилке уже много других работ. Более того, у артистки растут две дочки: Лидия и Вера.
Старшая в свои 16 лет носит мамины наряды и тоже поет на сцене. 11 декабря они посетили новогоднее шоу «Жара». Глюкоза в силуэтном платье цвета Барби вышла на ковровую дорожку. Она рассказала, что в ее жизни не было грусного Нового года, но случался забавный. Он связан с ее хитом «А снег идет».
«У меня с этой песней связан смешной Новый год. Грустный не помню, стараюсь не запоминать грустные моменты. Однажды мы ехали с одного концерта на другой концерт. У водителя прокололось колесо. Мы жутко стали опаздывать, вышли на МКАД, пытались ловить машину. Поймали таксиста, загрузились туда все, с гитарами и еще чем-то. И заиграла песня "А снег идет". Получился сказочный момент. Таксист говорит: "Это что, вы?"» – вспомнила она.
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Но также Глюкоза как-то вынуждена была побеспокоить маму в главную ночь в году. Тогда ее карьера была в самом расцвете.
«Должны были вылетать на гастроли. Я была совсем юной, мне не было 18 лет. Оказалось, что нет доверенности на вылет. Мне пришлось вытащить мою маму из-за праздничного стола и полетать со мной», – поделилась певица с корреспондентом Teleprogramma.pro.
А вот дочка звезды Лидия похвасталась, что скоро они все вместе поедут в отпуск. Артистка отправится с семьей на Сейшелы.