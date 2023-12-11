Ольга Серябкина готовится поехать в Великий Устюг с двухлетним сыном

Ольга Серябкина уже много лет выступает на сцене. Она в свои 38 лет не перестает следить за фигурой и появляться на публике в броских нарядах. Певица состоит в браке с Георгием Начкебию. У них подрастает двухлетний сын Лука.
Пока она старается оберегать мальчика от пристального внимания общественности. Лишь иногда артистка публикует фото с ним в соцсети. А 11 декабря она приехала на новогоднее шоу «Жара». Звезда в одиночестве красовалась в алом платье с корсетом.
С радостью Серябкина пообзалась с журналстами. Оказалось, что она запланировала путешествие, которое совершит вместе со своим маленьким наследником.
«В следующем году поедет в Великий Устюг с сыном к Деду Морозу», – похвасталась певица.
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Она обмолвилась, что возьмет с собой журналистку «Жары». К слову, Ольга дружит с Кети Топурией. У их сыновей маленькая разница с возрасте. Солистка группы «А’Студио» привозила своего сына Адама в гости к коллеге. Они познакомили своих детей.