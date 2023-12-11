Ольга Серябкина готовится поехать в Великий Устюг с двухлетним сыном

Ольга Серябкина уже много лет выступает на сцене. Она в свои 38 лет не перестает следить за фигурой и появляться на публике в броских нарядах. Певица состоит в браке с Георгием Начкебию. У них подрастает двухлетний сын Лука.

Пока она старается оберегать мальчика от пристального внимания общественности. Лишь иногда артистка публикует фото с ним в соцсети. А 11 декабря она приехала на новогоднее шоу «Жара». Звезда в одиночестве красовалась в алом платье с корсетом.