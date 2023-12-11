Дочка певицы Глюкозы призналась, что Новый год встретит с возлюбленным

Глюкоза с юных лет строила карьеру на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц. Также стройная блондинка снимается в кино. При этом ей удается быть счастливой в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. У пары две дочки: 16-летняя Лидия и 12-летняя Вера.
И старшая наследница взяла псевдоним Ray и пошла по стопам мамы. Она 11 декабря приехала на новогоднее шоу «Жара». Там юная артистка предстала в платье с принтом. Она рассказала о семейные новогодние традиции.
По словам Лидии, встречать праздник она будет не в России. Более того, она призналась, что с ней будет ее возлюбленный.
«Буду отдыхать! Наконец-то в отпуск спустя три месяца. Мы всей семьей едем на Сейшелы. Потом вернемся обратно в Москву и снова работать. Мама не готовит на Новый год, но у нас есть семейная традиция, где мы вместе пишем маленькие бумажки, где описываем интересные задания, которые можем сделать вместе. Например, вместе посмотреть фильм. Мы это делаем. У нас уходит около шести часов. В этом году к нам присоединится мой молодой человек», – поделилась дочка Глюкозы.
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Она не стала раскрывать имя своего возлюбленного и чем он занимается. Однако Лидия вспомнила про самое необычное задание, которое выпало на Новый год. Всем в их семье нужно было переодеться друг в друга. Это придумала ее сестра Вера.
«Я переоделась в маму, мама переоделась в меня. Вера переоделась в папу. Вообще, я постоянно беру вещи мамы, а мама постоянно берет мои. У нас один размер», – поделилась юная певица.
Лилия Чистякова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro