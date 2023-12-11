Саша Стоун хочет найти любовь после расставания с Валей Карнавал: «Я свободный человек, но дай Бог это когда-то исправится»

Саша Стоун уже много лет занимается спортом. Он многократный чемпион России по боевым искусствам. Однако все чаще его можно увидеть в телевизионных шоу. Чемпион развивается как блогер. Также он стал актером. Саша стал особенно известным после участия в «Звездах в Африке».
У него случился роман с Валей Карнавал, которая младше его на 13 лет. Они даже готовились к свадьбу, но неожданно весной 2023 года влюбленные расстались. Валя плакала на камеру, но причины расставания не озвучила.
11 декабря Стоун оказался на новогоднем шоу «Жара». Он пришел в одиночестве. Сначала спортсмен отказывался говорить о личной жизни, но потом признался, что его сердце свободно.
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«Я свободен на 100%. Если бы у меня были отношения, то я бы не вносил какую-то смуту в медиа-пространство. Я бы сказал: "Все, Саня занят!" Без лишний вопросов. Я свободный человек, но дай Бог это когда-то исправится», – сказал Саша.
К слову, уже на ковровой дорожке девушки стали оказывать ему знаки внимания, но чемпион предпочел побыстрее удалиться.