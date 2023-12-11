Саша Стоун хочет найти любовь после расставания с Валей Карнавал: «Я свободный человек, но дай Бог это когда-то исправится»

Саша Стоун. Фото: Global Look Press

Спортсмен Саша Стоун признался, что не нашел себе девушку.

Саша Стоун уже много лет занимается спортом. Он многократный чемпион России по боевым искусствам. Однако все чаще его можно увидеть в телевизионных шоу. Чемпион развивается как блогер. Также он стал актером. Саша стал особенно известным после участия в «Звездах в Африке». 

У него случился роман с Валей Карнавал, которая младше его на 13 лет. Они даже готовились к свадьбу, но неожданно весной 2023 года влюбленные расстались. Валя плакала на камеру, но причины расставания не озвучила. 

11 декабря Стоун оказался на новогоднем шоу «Жара». Он пришел в одиночестве. Сначала спортсмен отказывался говорить о личной жизни, но потом признался, что его сердце свободно. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я свободен на 100%. Если бы у меня были отношения, то я бы не вносил какую-то смуту в медиа-пространство. Я бы сказал: "Все, Саня занят!" Без лишний вопросов. Я свободный человек, но дай Бог это когда-то исправится», – сказал Саша. 

К слову, уже на ковровой дорожке девушки стали оказывать ему знаки внимания, но чемпион предпочел побыстрее удалиться. 

Читайте также