Саша Стоун хочет найти любовь после расставания с Валей Карнавал: «Я свободный человек, но дай Бог это когда-то исправится»

Саша Стоун уже много лет занимается спортом. Он многократный чемпион России по боевым искусствам. Однако все чаще его можно увидеть в телевизионных шоу. Чемпион развивается как блогер. Также он стал актером. Саша стал особенно известным после участия в «Звездах в Африке».

У него случился роман с Валей Карнавал, которая младше его на 13 лет. Они даже готовились к свадьбу, но неожданно весной 2023 года влюбленные расстались. Валя плакала на камеру, но причины расставания не озвучила.