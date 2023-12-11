Саша Стоун заявил, что режиссеры российской адаптации «Постучись в мою дверь» изменили ход сериала: «Это будет как второе дыхание»

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro, Стоун признался, что грядущие недели будет работать. Он задействован в разных проектах. Также зрители увидят его в российской адаптации «Постучись в мою дверь». Но он пока не раскрывает, какую роль сыграл.

«Планов много! Дай Бог, чтобы все это получилось реализовать. Мы снимались в шоу «Вызов», а также принимаем участие в большом кинематографе. Я снялся в сериале «Постучись в мою дверь», в продолжении «Букиных». Сейчас снимаюсь в новом сериале «Богатые плачу, бедные смеются». Наш вектор работы ушел в киноиндустрию», – поделился Саша.

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Он поделился впечатлениями о съемках в адаптации турецкой новеллы.

«Классный получился проект. Надежды, что у режиссеров и сценаристов получилось чуть-чуть переделать сам ход этого сериала. Это будет как второе дыхание. Люди будут смотреть и получать эмоции», – рассказал спортсмен.

Напомним, что одну из главных ролей в сериале сыграет Влад Соколовский. Он выступил в роли друга главного героя Серкана.