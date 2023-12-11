Дочка Леры Кудрявцевой завоевала первое место на соревнованиях по гимнастике

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева пропустила соревнования дочки, так как была в больнице. Пятилетнюю малышку поддержал папа-хоккеист Игорь Макаров.

Лера Кудрявцева уже давно ведет передачи и концерты. Она не перестает пробовать силы в новых сферах. Недавно блондинка записала песню с Катей Гордон. В декабре у нее особенно насыщенный график. 

Но в начале месяца она заболела и после приезда в Минск, где должна была вести «Песню года», телеведущая попала в больницу с пневмонией. Примечательно, что именно в это время ее дочка Мария принимаа участие в спортивных соревнованиях. 

На этот раз муж Леры Игорь Макаров поддержал пятилетнюю кроху. Мария занимается гимнастикой не первый год. Ей удалось завоевать первое место, которое она разделила с еще одной участницей соревнований. Хоккеист заснял наследницу на пьедестале. Она была с медалью и грамотой в черном костюме. 

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Поклонники были восхищены талантом дочки Кудрявцевой. Многие отметили, что она унаследовала красоты от мамы, а выносливость и спортивных дух от папы. 

Мария Макарова. Фото: соцсети Игоря Макарова

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