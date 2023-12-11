Дочка Леры Кудрявцевой завоевала первое место на соревнованиях по гимнастике

Лера Кудрявцева уже давно ведет передачи и концерты. Она не перестает пробовать силы в новых сферах. Недавно блондинка записала песню с Катей Гордон. В декабре у нее особенно насыщенный график.
Но в начале месяца она заболела и после приезда в Минск, где должна была вести «Песню года», телеведущая попала в больницу с пневмонией. Примечательно, что именно в это время ее дочка Мария принимаа участие в спортивных соревнованиях.
На этот раз муж Леры Игорь Макаров поддержал пятилетнюю кроху. Мария занимается гимнастикой не первый год. Ей удалось завоевать первое место, которое она разделила с еще одной участницей соревнований. Хоккеист заснял наследницу на пьедестале. Она была с медалью и грамотой в черном костюме.
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Поклонники были восхищены талантом дочки Кудрявцевой. Многие отметили, что она унаследовала красоты от мамы, а выносливость и спортивных дух от папы.
Мария Макарова. Фото: соцсети Игоря Макарова