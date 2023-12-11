Дочка Леры Кудрявцевой завоевала первое место на соревнованиях по гимнастике

Лера Кудрявцева уже давно ведет передачи и концерты. Она не перестает пробовать силы в новых сферах. Недавно блондинка записала песню с Катей Гордон. В декабре у нее особенно насыщенный график.

Но в начале месяца она заболела и после приезда в Минск, где должна была вести «Песню года», телеведущая попала в больницу с пневмонией. Примечательно, что именно в это время ее дочка Мария принимаа участие в спортивных соревнованиях.