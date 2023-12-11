Татьяна Васильева заявила, что ее внук легко адаптировался после возвращения из Германии: «Хотел сюда всю жизнь»

Спустя годы актриса уже понимает, что насилие точно не должно быть методом воспитания. Хотя ей тоже доставалось от родителей. Минувшим летом из Германии прилетел ее внук Георгий. Он там жил с мамой Анастасией Бегуновой. Теперь у него своя комната в квартире в Москве, где он живет с папой. Васильева признается, что обо всем рассказывает бывшей невестке, так как они созваниваются регулярно.

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Анастасия считала, чт мальчику не стоит менять школу. Но ему понравилось в новом образовательном учреждении. Один педагог попросил прочитать его Гейне, так как он не знал ничего об этом поэте. Потом все поменялось.

«Он перестроился легко, потому что хотел сюда всю жизнь. Он ненавидел эту Германию», — поделилась Татьяна Григорьевна в ток-шоу «Звезды сошлись».

Сам Григорий уточнил, что хотел жить с папой. Актриса, в свою очередь, отмечает, что вмешивается в жизнь внуков, так как боится чего-либо не знать о них.