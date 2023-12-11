Маша Распутина планирует вернуть свое настоящее имя и прежнюю фамилию

В минувшее воскресенье, 10 декабря, Маша Распутина дала сольный концерт в московском Vegas City Hall. Это событие очень порадовало поклонников артистки, ведь певица долгое время не появлялась на сцене. Но на этом сюрпризы на закончились.

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Артистка решила, что пришло время не только возобновить выступления, но и вернуть свое настоящее имя и прежнюю фамилию. Распутина заявила, что все эти годы жила под псевдонимом и очень жалеет об этом.

К слову, при рождении звезда получила имя Алла, а настоящая фамилия певицы — Агеева. Поэтому в скором времени вместо Маши Распутиной появится еще одна Алла Агеева.

Певица отметила, что не боится бумажной волокиты. Она готова потерпеть неудобства ради того, чтобы вернуться к себе прежней. Ведь, по словам Распутиной, вместе с именем меняется и энергетика человека.

Источник: mk.ru