Собчак показала, как сын выпрашивает второе мороженое: «Я жестокий человек»

Ксения Собчак давно стала известной телеведущей. Она создает свои передачи, берет интервью и ведет мероприятия. Блондинка не скрывает, что в свои 42 года полна энергии, но быть мамой бывает непросто. Она старается совмещать карьеру и материнство.
Уже семь лет телеведущая растит сына Платона, которого родила от Максима Виторгана. Она берет наследника в путешествия. В этом году мальчик начал учится в школе. Примечательно, что порой звезда хвастается его достижениями.
На этот раз Ксения призналась, что ее наследник любит морожение. Ранее она рассказывала, что к питанию мальчика относится очень серьезно. Обычно сладкое ему не дают, только на день рождения или в очень ограниченном количестве. А теперь телеведущая засняла сына, который стоял рядом с ней с рюкзаком и смотрел на маму грустными глазами.
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«Просто представьте насколько я жестокий человек, что такому взгляду я говорю «нет» на второе мороженое подряд», – заявила Собчак.
Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что Платон может стать актером. Другие отметили, что у тееведущй железная выдержка.
Платон Виторган. Фото: соцсети Ксении Собчак