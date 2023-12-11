Собчак показала, как сын выпрашивает второе мороженое: «Я жестокий человек»

На этот раз Ксения призналась, что ее наследник любит морожение. Ранее она рассказывала, что к питанию мальчика относится очень серьезно. Обычно сладкое ему не дают, только на день рождения или в очень ограниченном количестве. А теперь телеведущая засняла сына, который стоял рядом с ней с рюкзаком и смотрел на маму грустными глазами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Просто представьте насколько я жестокий человек, что такому взгляду я говорю «нет» на второе мороженое подряд», – заявила Собчак.

Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что Платон может стать актером. Другие отметили, что у тееведущй железная выдержка.