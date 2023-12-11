Анна Седокова призналась, что переживает тяжелый период с мужем: «Пять раз собирал вещи»

Недавно Анна дала интервью, в котором высказалась о своих отношениях с супругом. В последнее время между ними стали возникать конфликты. Она призналась, что у них сейчас сложный период в жизни. Они действительно были на грани развода.

«Одно наскакивает на другое, когда он пробует мою свободу чуть-чуть прижать. Я чуть-чуть иногда его передавливаю, и у нас начинается просто ураган. Янис раз пять собирал вещи - четыре раза уезжал из дома, один раз не доехал. И я хотела уйти, но я не могу оставить ребенка», – сказала певица в беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV.

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Также Седокова заметила, что любовь после свадьбы стала их душить. Она обнаружила, что у нее не осталось подруг. Баскетболист тоже уже не ездит к друзьям на посиделки. Певица подчеркнула, что это ненормально. Она надеется, что они переживут этот период и сохранят брак. Они уже разъезжались. Янис был в Турции, а она — в России. Потом Анна провела месяц на съемках «Последнего героя» со старшей дочкой. Артистка призналась, что после этого осознала, как любит мужа.