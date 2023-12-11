Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко рассказала о том, что ее обокрали

Алиана Устиненко. Фото: соцсети Алианы Устиненко

Девушка догадывается о том, кто взял ее деньги.

Алиана Устиненко прославилась благодаря участию в программе «Дом-2». И хотя девушка уже давно покинула проект, интерес к ее персоне по-прежнему не угасает.

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Сейчас Алиана ведет самый обычный образ жизни, но и ее тихие будни иногда омрачают неприятные ситуации.

На днях в блоге Устиненко появилась тревожная новость о том, что из ее квартиры пропала приличная сумма. По словам Алианы, деньги мог взять кто-то из приближенных к семье людей.

«Я немного в шоке… Просто из дома пропала крупная сумма денег. Как, что, почему — я просто не понимаю, пытаемся это выяснить…» — сообщила девушка.

Фото: соцсети Алианы Устиненко

Устиненко отметила, что помимо детей и ее молодого человека в квартире был брат, няня и уборщица. 

Алиана сказала, что догадывается о том, куда делись наличные, но расскажет подробности чуть позже, когда ситуация полностью прояснится.

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