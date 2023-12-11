Тимати заявил, что накажет аферистов, угрожающих сети его кофеен: «Я ничего никому не продаю»

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, известен не только как рэп-исполнитель, но и как успешный бизнесмен. Ранее артист вместе с ресторатором Антоном Пинским выкупил активы Starbucks, который ушел из страны. Предприниматели открыли сеть кофеен Stars Coffee.
Рэпер лично проверяет качество кофе и не раз заявлял, что откроет кофейни по всей России. Недавно он заявил, что против его бизнеса развернули лживую кампанию. Тимати был возмущен и объявил, что накажет аферистов.
В соцсети артист выразил свое негодование. Он отметил, что кто-то распускает сплетни, что бизнес с кофейнями был продан. Рэпер пригрозил аферистам тем, что он их надет и наказание будет неминуемо.
«Я ничего никому не продаю. Это просто вопрос времени, когда я встречусь с этими аферистами, заказчиками этой рекламы. Я никуда не спешу. И ничего не забываю. До встречи», — заявил Тимати.
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А пока он находится в Абу-Даби. Артист редко реагирует на злопыхателей. Однако он старается дать отпор тем, кто пытается очернить его имидж.