Лера Кудрявцева выписалась из больницы в Минске и вылетела в Москву: «Я злая, потому что болею»

Лера решила вернуться в Россию, хоть и не долечилась. Она разозлилась, так как ей оборвали телефон знакомые и даже незнакомые лица, которые интересовались ее самочувствием. Телеведущая не сдержала эмоций. В понедельник, 11 декабря, стало известно, что телеведущую выписали из больницы. Кудрявцева поспешила в аэропорт, откуда выложила кадры. Вечером она уже была дома в Москве.

«Я злая, потому что болею. Ненавижу болеть. И велосипеда нет к слову. Буду вас теперь здесь кошмарить. Пока валяюсь», – написала блондинка в своем телеграм-канале.

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Поклонники были обеспокоены состоянием телеведущей. К слову, в декабре многие селебрити заболели: Иосиф Пригожин, Михаил Боярский, Александра Пахмутова.