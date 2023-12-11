Звезда «Универа» Анна Хилькевич потеряла голос из-за болезни

37-летняя Анна Хилькевич регулярно рассказывает о своей жизни в соцсетях. Чтобы узнать, как у нее дела, достаточно просто зайти на страницу артистки.

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На днях Хилькевич сообщила подписчикам о том, что серьезно простудилась. По словам Анны, первые симптомы болезни появились еще на прошлой неделе. А к выходным у нее стал пропадать голос.

В воскресенье актриса выложила видео, на котором она едва шепчет. При этом Анна отметила, что сутки тому назад ей было еще хуже.

Но, несмотря на улучшение самочувствия, актриса переживает, что не успеет полностью восстановиться к новым съемкам и подведет коллег по проекту.

Чтобы подстраховаться, Хилькевич обратилась к своим поклонникам с просьбой озвучить ее на съемочной площадке. Актриса заверила подписчиков, что это не шутка.