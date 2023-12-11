Ани Лорак с 12-летней дочкой и собакой предстала дома у новогодней елки

Ани Лорак. Фото: Global Look Press

Певица Ани Лорак похвасталась необычным декором своей елки. Звезда готова встречать 2024 год.

Ани Лорак уже давно стала известной исполнительницей. Она не скрывает, что в свои 45 лет прилагает много усилий, чтобы хорошо выглядеть. Певица занимается спортом и посещает косметологов. Также уже год она встречается с тренером по йоге Исааком Виджараком. Пара даже вместе ездит на гастроли. 

Артистка недавно вернулась из отпуска в Москву. Она принимает участие в новогодних шоу и концертах. А 11 декабря звезда решила похвастаться своей нарядной елкой.

На этот раз Лорак обратилась к профессиональным декораторам. Она в джинсах и черном джемпере позировала у главного символна Нового года у себя дома. Певица взяла на руки свою собаку. Рядом стояла 12-летняя дочка София от брака с турецким бизнесменом. Она с улыбкой демонстрировала, как рада. 

«Мы посылаем вам улыбку! В этом году мне захотелось добавить в наш дом особенного и уникального праздничного оформления, поэтому я доверила оформление команде. Наша красавица-елочка готова! Спасибо за волшебную атмосферу новогодней сказки!» — написала Лорак.

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Ее елка украшена зелеными, золотыми и красными шарами разных размеров. Вместо макушки на дереве оказались красные декоративные веточки. На ветках можно увидеть игрушки, в том числе фигурку Щелкунчика. Зона камина также была украшена в таком же стиле.

Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети Ани Лорак

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