Ани Лорак с 12-летней дочкой и собакой предстала дома у новогодней елки

Ани Лорак уже давно стала известной исполнительницей. Она не скрывает, что в свои 45 лет прилагает много усилий, чтобы хорошо выглядеть. Певица занимается спортом и посещает косметологов. Также уже год она встречается с тренером по йоге Исааком Виджараком. Пара даже вместе ездит на гастроли.
Артистка недавно вернулась из отпуска в Москву. Она принимает участие в новогодних шоу и концертах. А 11 декабря звезда решила похвастаться своей нарядной елкой.
На этот раз Лорак обратилась к профессиональным декораторам. Она в джинсах и черном джемпере позировала у главного символна Нового года у себя дома. Певица взяла на руки свою собаку. Рядом стояла 12-летняя дочка София от брака с турецким бизнесменом. Она с улыбкой демонстрировала, как рада.
«Мы посылаем вам улыбку! В этом году мне захотелось добавить в наш дом особенного и уникального праздничного оформления, поэтому я доверила оформление команде. Наша красавица-елочка готова! Спасибо за волшебную атмосферу новогодней сказки!» — написала Лорак.
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Ее елка украшена зелеными, золотыми и красными шарами разных размеров. Вместо макушки на дереве оказались красные декоративные веточки. На ветках можно увидеть игрушки, в том числе фигурку Щелкунчика. Зона камина также была украшена в таком же стиле.
Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети Ани Лорак