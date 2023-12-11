Безруков запечатлелся с сыном и дочкой от Матисон у телевизора: «Любим вместе смотреть фильмы»

10 декабря Безруков поделился редкими домашними кадрами. Он сидел в пижаме на диване со старшими наследниками, которые прильнули к папе. Они вместе смотрели фильм «Вызов» с Юлией Пересильд. Актер отметил, что смотрел картину не в первый раз. Он отметил, что дочка и сын знают, что фильм был снят в космосе.

«Детям тоже было интересно. Смотрели внимательно. Мы вообще любим вместе смотреть фильмы, и не обязательно детские. Было бы время. Это помогает узнавать новое, учиться осмыслять, обсуждать, и главное — учиться сопереживать. Я вспоминаю, как сам в раннем детстве очень любил «Калину красную», смотрел «Войну и мир»... Это то, что с раннего возраста воспитывает умение думать, эмпатию и сострадание», — поделился Сергей.

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Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие отметили, что Степан очень похож на папу. Другие отметили, что актер хороший отец. Его осыпали комплиментами. Напомним, что жена Безрукова пишет сценарии для кинолент. Именно она написала сценарии к фильмам «Елки-2» и «Елки-3», а также для мелодрамы «Папы».