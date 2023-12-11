Юлия Ефременкова рассказала, что Мондезир перестал интересоваться своими детьми

Юлия Ефременкова и Мондезир Свет Амур познакомились на скандальном проекте «Дом-2». Они несколько лет пытались построить свою любовь. Но, увы, так и не дошли до ЗАГСа.

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В октябре 2022 года у пары родились близнецы. Но даже появление детей не смогло укрепить отношения. Молодые люди расстались вскоре после этого радостного события.

Сначала счастливый отец уделял много времени своим сыновьям. Потом чуть меньше. А через год общение Мондезира и близнецов практически сошло на нет.

По словам Юлии, ее бывший возлюбленный почти не интересуется детьми. В последний раз, Свет Амур справлялся об их делах месяц тому назад. Тогда же он отправил ей на карту 10 тысяч рублей и с тех пор не появлялся в жизни наследников.

Также Ефременкова рассказала в своем блоге о том, что не собирается препятствовать общению детей с их отцом. Кроме того, она отметила, что всегда готова рассказать Мондезиру о сыновьях, но только в том случае, если он сам проявит интерес к жизни мальчиков.