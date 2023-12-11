Черно пожаловалась Салибекову на жизнь с Оганесяном: «Больно настолько, что ты жить не хочешь»

Участница «Дома-2» Саша Черно решила излить душу отцу троих детей Тиграну Салибекову. По какой причине Саша Черно выбрала именно Тиграна в качестве своей жилетки, сказать сложно.

В соцсети распространили видео, на котором Саша Черно рассказывает Тиграну Салибекову о семейной жизни с Иосифом Оганесяном.

«Сначала я его очень любила. Потом, когда ты каждый день просишь: измени вот это, измени то, ну, пожалуйста, исправь. Короче, ты каждый день о чем-то человека просишь, просишь, просишь… Потом эти провокации, оскорбления. Сначала тебе очень больно, больно настолько, что ты жить не хочешь. Потом перестаешь замечать, а потом становится плевать. Лишь бы тебя не трогали», — поделилась Саша Черно.

Саша Черно призналась, что ей и сейчас все равно. Чтобы ни сделал Иосиф Оганесян, с которым, по ее словам, она уже успела развестись, ее не тронет.

«Он мне сейчас что угодно сделает, я уже никак не отреагирую», — добавила Саша Черно.

Напомним, Саша Черно не так давно одна вернулась на «Дом-2». Иосиф Оганесян остался дома, он занимается воспитанием сына Стефана.

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