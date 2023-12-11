Вернувшаяся в Россию Кристина Орбакайте побывала в Большом театре

Дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте, судя по всему, решила задержаться в России. Впервые после возвращения в страну Кристину Орбакайте поклонники увидели на концерте «Песня года». Певица предстала на сцене в черном платье с вырезом-лодочкой и огромным белым цветком на плече.

После выступления Кристина Орбакайте не уехала в США, где живут ее дочь Клавдия Земцова, муж Михаил Земцов, сын Никита Пресняков и невестка Алена Краснова. Не исключено, что Кристина Орбакайте приглашена на новогодние корпоративы и съемки в России.

Времени в Москве Орбакайте не теряет. Она проводит его со вкусом. Так, Кристина Орбакайте посещает театры. В телеграм-канале Орбакайте поделилась снимком, на котором предстала в ложе, судя по всему, Большого театра.