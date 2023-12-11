Юлия Королева рассказала о том, что Гуф почти не помогает ей финансово

Алексей Долматов, который известен широкой аудитории под псевдонимом Гуф, развелся со своей второй женой Юлией Королевой в октябре 2023 года.

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Расставание пары было не самым простым, однако бывшие супруги вынуждены поддерживать связь из-за общей дочери.

Малышке Тине всего год. Не так давно она вместе с родителями отправилась на отдых в Таиланд. Но, увы, семейная поездка завершилась большим скандалом.

Во время отпуска между Юлией и Алексеем произошел конфликт. Королева забрала дочь и улетела в Москву, а раздосадованный Гуф стал требовать у бывшей жены деньги, которые он якобы потратил на покупку билетов.

После возвращения из Таиланда Долматов пришел к квартире Королевой и долго стучал в дверь, пугая свою годовалую дочь громкими звуками. Рэпер был очень настойчив, в какой-то момент терпению Юлии пришел конец и она решила рассказать всю правду о бывшем муже.

Модель призналась своим подписчикам, что Гуф почти не помогает ей финансово. По словам Королевой, алименты она видела всего три раза. А за поездку в Таиланд платила из собственного кармана.

«Он два раза покупал вещи для Ти и платил алименты три раза. Так что пусть не позорится...», — поделилась Юлия с подписчиками.

Источник: Telegram-канал Юлии Королевой