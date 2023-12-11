Киркоров о бывшей жене: «Пугачева у всех на устах. Вот, где не фантик, а конфетка»

Филипп Киркоров давно стал народным артистом. В 56 лет он продолжает не только выпускать песни, но и экспериментировать с имиджем. Артист даже решился на пластику, чтобы не отставать от молодых исполнителей. И в декабре у него плотный график. Даже флюс не мешает ему посещать мероприятия.

На этот раз он пришел на пресс-конференцию премии «Виктория». Певец рассказал, что это событие помогает мэтрам раскрыть молодых исполнителей. Он восхитился Тосей Чайкиной и напомнил, что SHAMAN 10 лет шел к своему успеху.