Певец Юлиан о попавшей в больницу Пахмутовой: «Могли заразить на съемках, где было скопление людей»

Певец Юлиан, которые долгое время сотрудничал с композитором Александрой Пахмутовой и ее покойным мужем, поэтом Николаем Добронравовым, выдвинул предположение по поводу болезни Александры Николаевны.

Юлиан практически уверен, что Пахмутова могла подхватить вирус во время встреч с людьми. В последнее время Александра Пахмутова принимала участие в съемках, а это для столь пожилого человека небезопасно. Тем более, учитывая время года и вспышку простудных заболеваний.

«Ее водили на съемки и на разные массовые мероприятия в разгар эпидемии. Могли заразить и на съемках, где было скопление людей», — считает певец Юлиан.

Он заявил, что сейчас нужно не обсуждать состояние Александры Пахмутовой, а молиться за ее здоровье.

Напомним, Александра Пахмутова на днях попала в больницу. Сначала сообщалось, что у нее ковид, но позже выяснилось, что Пахмутова простудилась.

По материалам MK.RU

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».