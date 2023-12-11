Певец Юлиан о попавшей в больницу Пахмутовой: «Могли заразить на съемках, где было скопление людей»

Певец Юлиан, которые долгое время сотрудничал с композитором Александрой Пахмутовой и ее покойным мужем, поэтом Николаем Добронравовым, выдвинул предположение по поводу болезни Александры Николаевны.
Юлиан практически уверен, что Пахмутова могла подхватить вирус во время встреч с людьми. В последнее время Александра Пахмутова принимала участие в съемках, а это для столь пожилого человека небезопасно. Тем более, учитывая время года и вспышку простудных заболеваний.
«Ее водили на съемки и на разные массовые мероприятия в разгар эпидемии. Могли заразить и на съемках, где было скопление людей», — считает певец Юлиан.
Он заявил, что сейчас нужно не обсуждать состояние Александры Пахмутовой, а молиться за ее здоровье.
Напомним, Александра Пахмутова на днях попала в больницу. Сначала сообщалось, что у нее ковид, но позже выяснилось, что Пахмутова простудилась.
По материалам MK.RU
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».