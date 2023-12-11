Пугачева не хотела брать певца SHAMAN на шоу «Фактор А»

Во время конференции Киркорова спросили, не боится ли конкуренции с SHAMAN, который представлен в нескольких номинациях.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Когда за твоими плечами 35 лет заслуг перед отечеством. Я никогда не думал, что так надолго задержусь. Я об этом вообще не думал, я просто так жил. И сколько на моем пути взлетало в секунду молодых очень талантливых артистов, но в силу каких-то причин они все резко исчезали с горизонта. Сегодня очень сложно. Некоторые вырываются, как SHAMAN, есть в нем что-то такое, что цепляет. Это было видно еще в 2010 году, когда его не хотели брать на слепые прослушивания. А я просто мимо проходил. Слышу, парень клево поет. Говорю: "Алл, почему не берете?" А она: "Вот там внешность". Он был темненький такой. Какая внешность? Это вокальный конкурс. Прекрасная внешность! И заставил его пойти, чтобы его все-таки допустили до прослушивания. Его не только допустили, он дошел до финала. Это же здорово! Он к своему звездному пути шел почти 10 лет. После «Фактора А» он искал себя. И он нашел!» – поделился певец.

Он отметил, что не боится ни конкуренции ни того, что популярность может пройти. Артист подчеркнул, что он счастлив тому, что уже 35 лет блистает на сцене.