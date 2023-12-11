Константин Крюков запечатлел дочку в бежевых пинетках: «Лучший в мире подарок»

Константин Крюков и его жена Алина. Фото: соцсети Константина Крюкова

Актер Константин Крюков в 38 лет впервые стал отцом.

Звезда фильма «9 рота», племянник известного режиссера Федора Бондарчука, актер Константин Крюков наслаждается своим долгожданным отцовством.

В конце октября 38-летний Константин Крюков впервые стал отцом. У него и его жены Алины родилась дочка. В микроблоге Константин Крюков делится с поклонниками своим счастьем. Он запечатлел крохотную ножку дочери на своей ладони. На малышке милые вязаные пинетки бежевого оттенка.

«Просто Счастье! Спасибо тебе, Алина, за лучший в мире подарок!» - написал под снимком Константин Крюков.

Константин Крюков показал ножку дочери. Фото: соцсети Константина Крюкова

Напомним, Константин Крюков женат на своей избраннице Алине с 2013 года. Пара долгих десять лет ждала появления на свет своего первого ребенка.

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