Константин Крюков запечатлел дочку в бежевых пинетках: «Лучший в мире подарок»

Звезда фильма «9 рота», племянник известного режиссера Федора Бондарчука, актер Константин Крюков наслаждается своим долгожданным отцовством.

В конце октября 38-летний Константин Крюков впервые стал отцом. У него и его жены Алины родилась дочка. В микроблоге Константин Крюков делится с поклонниками своим счастьем. Он запечатлел крохотную ножку дочери на своей ладони. На малышке милые вязаные пинетки бежевого оттенка.