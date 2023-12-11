Ирина Тонева рассказала, почему она не планирует покидать группу «Фабрика»

Группа «Фабрика» существует более 20 лет. За эти годы коллектив проекта несколько раз менялся.

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Одни артисты приходили, другие — уходили, только Ирина Тонева никогда не покидала группу. Она все это время была и остается неизменной составляющей «Фабрики» и этот факт для многих является загадкой.

По словам артистки, она всего два раза переподписывала контракт. Тонева призналась, что в какой-то момент были мысли о том, что она стоит на месте. Но близкие люди помогли понять, что развивать свой проект гораздо сложнее, чем просто уйти и поэтому она решила, что не покинет «Фабрику».

Кроме того, Ирина отметила, что помимо группы занимается сольной карьерой. По ее словам, каждая участница «Фабрики» имеет свой личный проект и может давать концерты в свободное от основной работы время.

«Если даты наших сольных концертов не пересекаются с выступлениями «Фабрики», нам не запрещено выступать отдельно от группы», — сказала артистка.

Источник: aif.ru