Денис Клявер о премии «Виктория»: «Дает шанс недооцененным артистам»

Денис Клявер большую часть жизни выступает на сцене. Он участник музыкальной группы «Чай вдвоем», а также сольный исполнитель. Артист продолжает строить карьеру. 11 декабря он приехал на пресс-конференцию премии «Виктория», где также появился Филипп Киркоров.

Они обсуждали участников, традиции и голосование. Клявер рассказал, чем хороша именно эта премия.