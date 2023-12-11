Денис Клявер о премии «Виктория»: «Дает шанс недооцененным артистам»

Денис Клявер большую часть жизни выступает на сцене. Он участник музыкальной группы «Чай вдвоем», а также сольный исполнитель. Артист продолжает строить карьеру. 11 декабря он приехал на пресс-конференцию премии «Виктория», где также появился Филипп Киркоров.
Они обсуждали участников, традиции и голосование. Клявер рассказал, чем хороша именно эта премия.
«На премии не всегда побеждают те артисты, о которых много говорят. Зрители голосуют сердцем, а жюри голосуют профессионально. Порой премия «Виктория» дает шанс недооцененным артистам», – поделился Клявер.
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К слову, Киркоров оказался с ним солидарен. Он отметил, что ему в прошлом году приглянулась Тося Чайкина как исполнительница. Артист не понимает, почему поп-дива так редко мелькает на таких мероприятиях.