Киркоров заявил, что премия «Виктория» продолжит традиции «Рождественских встреч» Пугачевой

Филипп Киркоров уже давно стал известным исполнителем. Он регулярно появляется на публике, меняет имидж и создает дуэты с популярными молодыми исполнителями. Он пел с Анной Asti, Люсей Чеботиной и Давой. В декабре артист предпочитает не пропускать ни одной красной дорожки.
У него даже на днях раздуло щеку из-за флюса. Но это не помешало ему прийти на пресс-конференцию премии «Виктория». Он рассказал, как относится к такому мероприятию. Оказалось, что для короля отечественной музыки это важное событие, так как премия носит имя как у его мамы и дочки.
«Большое впечатление произвела Тося Чайкина в прошлом году на «Виктории«. Это удивительная артистка. Я не понимаю почему ее так мало», – признался Филипп Бедросович.
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«Премия «Виктория» продолжает традиции «Рождественских встреч» Пугачевой, когда мэтры обращают внимание на молодых артистов», – также поделился певец.
Филипп Бедросович пришел с подарками и вручил журналистам елочные шары. Артист находился в отличном настроении.