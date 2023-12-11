Киркоров заявил, что премия «Виктория» продолжит традиции «Рождественских встреч» Пугачевой

Филипп Киркоров уже давно стал известным исполнителем. Он регулярно появляется на публике, меняет имидж и создает дуэты с популярными молодыми исполнителями. Он пел с Анной Asti, Люсей Чеботиной и Давой. В декабре артист предпочитает не пропускать ни одной красной дорожки.

У него даже на днях раздуло щеку из-за флюса. Но это не помешало ему прийти на пресс-конференцию премии «Виктория». Он рассказал, как относится к такому мероприятию. Оказалось, что для короля отечественной музыки это важное событие, так как премия носит имя как у его мамы и дочки.