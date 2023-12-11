Филипп Киркоров: «У меня даже флюс красивый»

В этот понедельник популярный исполнитель Филипп Киркоров отметился на пресс-конференции престижной музыкальной премии «Виктория». Выглядел поп-король необычно - он предстал в черной повязке вокруг лица. Она нужна для того, чтобы прикрыть раздувшуюся щеку Филипп Киркорова. Певец перед входом объявил, что у него флюс.

«У меня даже флюс красивый. Щека уже три дня болит. Я сдуру вырвал зуб мудрости. Поэтому теперь флюс», - объяснил Филипп Киркоров.

Кто-то из присутствующих предложил Филиппу Киркорову пирожных. Но тот самоотверженно отказался. Известно, что Филипп Киркоров постоянно находится на строгой диете после пластической операции, благодаря которой его 56-летнее тело стало совершенным.

Филипп Киркоров пришел на пресс-конференцию с елочными шарами и подарил их всем присутствующим.

«Премия «Виктория» мне дорога, потому что носит имя моих дочери и мамы. На сцене настоящие живые, неподкупные эмоции», - поделился Филипп Киркоров.

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