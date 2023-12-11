Помощник Пахмутовой о том, что на самом деле случилось с ней: «Не ковид, не приступ. Простуда»

Помощник Пахмутовой, директор культурного фонда композитора Евгений Малышко сообщила KP.RU, что многая информация, которая появилась в СМИ о ее состоянии не соответствует действительности.

Некоторые издания написали, что Пахмутова заболела ковидом, кто-то заявил, что у нее вообще был сердечный приступ. Но ни то, ни другое не является правдой.

Александра Николаевна действительно легла в клинику, но с обычной простудой. Просто в возрасте 94 лет она переносится тяжелее обычного и оказывает влияние на хронические заболевания.

«Никакого ковида нет и сердечного приступа тоже нет. Да, Александра Николаевна находится под присмотром врачей в больнице в инфекционном отделении. Простуда сильная», - сказал помощник Пахмутовой.

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