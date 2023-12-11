Костомаров впервые прокатился на коньках после ампутации ног: «Я говорил, что встану на лед!»

Роман Костомаров после частичной ампутации рук и ног пообещал, что не просто вернется к нормальной жизни, но встанет вновь на лед. Стойкий спортсмен сдержал слово.

В соцсетях он выставил видео, на котором вполне уверенно катается по ледовой арене на коньках. Снимает этот трогательный момент его жена, фигуристка Оксана Домнина, которая всячески поддерживает его и подсказывает, как ему лучше держаться на льду.

«Можешь! Молодец!» - поддерживала спортсмена супруга.

«А я говорил, что встану на лед!» - гордо сказал Костомаров в камеру.

В итоге фигурист так разогнался, что не удержался и все-таки упал. Но не стал расстраиваться и заявил: «Отлично! Идем дальше!»

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