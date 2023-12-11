Недавно родившая жена солиста группы «Руки вверх!» показала фото своего живота

7 декабря 2023 года в семье Сергея Жукова и Регины Бурд появился четвертый ребенок. 38-летняя супруга солиста группы «Руки Вверх!» родила мальчика. Имя новорожденного пока не известно.

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Напомним, у Сергея есть взрослая дочь Александра от первого брака, девушка живет в Штатах, также дочь Ника и теперь уже трое сыновей от союза с Бурд.