Недавно родившая жена солиста группы «Руки вверх!» показала фото своего живота

7 декабря 2023 года в семье Сергея Жукова и Регины Бурд появился четвертый ребенок. 38-летняя супруга солиста группы «Руки Вверх!» родила мальчика. Имя новорожденного пока не известно.
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Напомним, у Сергея есть взрослая дочь Александра от первого брака, девушка живет в Штатах, также дочь Ника и теперь уже трое сыновей от союза с Бурд.
Регина Бурд. Фото: соцсети Регины Бурд
О том, что он стал отцом в пятый раз, Жуков сообщил в своем блоге. Это было полной неожиданностью для многих поклонников артиста, так как ни Сергей, ни его супруга особо не распространялись о том, что ждут прибавления в семействе.
Информация о беременности Регины появилась только в сентябре. А вот фото округлившегося живота стало доступно уже после родов. Чтобы порадовать поклонников, Бурд выложила снимок на своей странице в соцсетях.
«В нашу семью пришло настоящее долгожданное чудо — наш мальчик. Божья благодать. Начало нового периода для всей нашей семьи», — подписала фотографию Регина.