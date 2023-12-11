Ирина Безрукова озвучила свой диагноз: «Я заболела лихорадкой денге»

Актриса Ирина Безрукова отправилась в отпуск в Таиланд. Однако на этот раз звезда не смогла в полной мере насладиться отдыхом в тропиках на берегу Индийского океана.

Ирина Безрукова заболела, да так сильно, что неделю провела в постели. О своем диагнозе Ирина Безрукова рассказала подписчикам микроблога.

«Я заболела тропической лихорадкой, или по-другому лихорадкой денге. Температура зашкаливала за 39, 5! Не могла ни пить, ни есть, не было сил даже говорить, пройти получалось всего несколько шагов», — поделилась Ирина Безрукова.

Актриса добавила, что вылечилась благодаря заботам о ней новых друзей. Они все время были рядом, беспокоились об Ирине, приносили еду, воду и все необходимое.

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