Бывшая жена Гуфа пообещала поделиться новыми подробностями об отношениях с рэпером

Гуф и Юлия Королева официально разведены, однако это не мешает им бурно выяснять отношения.

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Не так давно они отдыхали в Таиланде, но очередной конфликт вынудил Юлию забрать дочь Тину и улететь домой раньше своего бывшего супруга.

Этот поступок возмутил рэпера, и он после возвращения в Москву тут же направился к квартире бывшей жены.

Музыкант громко стучал в дверь и требовал отдать ему деньги, потраченные не поездку за границу. Королева вызвала полицию, но это не помогло. По словам Юлии, у Гуфа везде есть связи.

«Власть и слава дают полномочия обижать слабых? Как жаль этот мир», — написала Королева в своем Telegram-канале.

Девушка сказала, что даже представить себе не могла, что ее бывший возлюбленный будет себя так вести. Она отметила, что в начале отношений была очарована рэпером, но теперь сочувствует всем, кто имел неосторожность связаться с Гуфом.

«Мне жаль всех, кто связался с ним когда-либо. Все его песни не имеют никакого веса в реальной жизни, потому что он превратился в животное…» — заявила Юлия.

Кроме того, Королева пообещала в ближайшем будущем рассказать о других подробностях из жизни бывшего мужа. Похоже, она всерьез намерена вывести на чистую воду отца своей дочери.

Источник: Telegram-канал Юлии Королевой