Ирина Пинчук нарядила елку дома в золотых и серебристых цветах в тон интерьера квартиры

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук рассказала в микроблоге, что они с Араем Чобаняном уже поставили дома новогоднюю елку. Ирина Пинчук разместила снимок лесной красавицы, которая идеально вписалась в интерьер роскошной квартиры пары.

Елка огромная, почти под потолок, установлена рядом с окном, обрамленным серыми шторами. На полу такой же, стального оттенка, ковер. Елку Пинчук и Чобанян украсили в цвет интерьера. На новогодней красавице шары золотого и серебристого оттенков.