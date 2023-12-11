Яглыч о съемках без гонорара: «Я скажу: нет! Я не работаю бесплатно»

В свежем интервью Владимира Яглыча спросили о том, готов ли он сниматься в кино без гонорара, на что актер ответил категорическим отказом. Звезда сериала «Екатерина. Фавориты» дал понять, что довольно часто к артистам приходят с такими предложениями, говоря о том, что для них проект станет дебютным, отсюда и отсутствие финансирования.

«Я скажу: нет! Я не работаю бесплатно. У меня есть семья и есть ответственность. В исключительном случае, если мне очень понравится материал, и захочу помочь по доброте душевной, — я могу пойти работать к какому-нибудь студенту или в короткий метр», — добавил актер.

При этом Владимир Яглыч добавил, что для него эта акция была бы разовой. Тут, как выразился актер, у него деловой подход. Когда-то бывший муж Светланы Ходченковой мечтал построить карьеру в Голливуде. Сейчас, как подмечает Яглыч, для успеха там, за океаном, нужно жить в Америке постоянно. А не приезжать время от времени на два или три месяца. Это так не работает. Актер дал понять, что ему нравится дома. Тут у него семья, мама, все родные — без них он не представляет себя. Голливуд стал красивой мечтой, но реальность другая. Яглыч понимает, что потеряет еще десять лет, пока будет добиваться того же уровня популярности, который есть у него здесь.

По материалам WomanHit