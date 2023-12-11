Появились первые кадры со съемок шоу «Лучше всех!» с ведущей Жанной Бадоевой

Уже в ближайшее воскресенье, 17 декабря, в эфир Первого канала вернется невероятно популярный проект о вундеркиндах — «Лучше всех!». В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые кадры со съемок программы. Вести передачу о юных талантах со всей страны теперь будет Жанна Бадоева, знакомая телезрителям по увлекательным выпускам тревел-шоу «Жизнь других», которые выходят на Первом канале по воскресеньям.

Жанна Бадоева заменила на этом посту уехавшего из России шоумена Максима Галкина*, который ранее вел программу «Лучше всех!».