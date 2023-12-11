Саша Савельева призналась, что ее настигла послеродовая депрессия: «Психолог не помог»

Звезда «Фабрики звезд» Саша Савельева рассказала, что ей тяжело далось материнство в первые месяцы жизни сына Леона. Артистке приходилось кормить ребенка каждые два часа. У нее совсем не хватало времени ни на что остальное.

«Бессонница копилась, в итоге мне стало очень плохо морально. Меня накрыла послеродовая депрессия, было тяжелое время», — заявила Савельева Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Певица отметила, что обратилась к психологу, но терапия ей не помогла.

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