Кравец о праздновании Нового года с мужем: «Вероятно, что так и останемся без подарков друг другу»

Марина Кравец рассказала о традиции отмечать Новый год в ее семье. Комедиантка призналась, что по поводу подарков они с мужем уже давно договорились, что сразу скажут друг другу о заветном желании, если таковое придет им в голову. Так, по мнению артистки, можно значительно упросить и облегчить жизнь своей второй половинке, не обременяя ее поиском презентов. Проще сразу сказать мужу, чего хочется на Новый год, и наоборот, купить своему любимому то, о чем он сам давно мечтает.

«Вполне вероятно, что так и останемся без подарков друг другу», - добавила Кравец.

Теледива дала понять, что они с мужем часто обмениваются подарками и без повода, тут у пары нет никаких обид. Отметить Новый год Марина Кравец хочет в семейном кругу, с несколькими близкими и друзьями.

«Общаясь, играя в настолки, без суеты и с радостью. И, конечно, за просмотром новогоднего эфира ТНТ! Всех с наступающим Новым годом!» - отметила юмористка.

По материалам Hello!.