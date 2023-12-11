Бузова о сериале «Слово пацана»: «Своим бы детям я запретила смотреть однозначно!»

Несколько чиновников и политиков обратились в Роскомнадзор, чтобы запретить показ сериала в России «Слово пацана. Кровь на асфальте». Среди доводов обратившихся фигурировали тезисы о том, что картина пропагандирует жесткость.

Ольга Бузова солидарна с этими утверждениями. Она заявила, что сериал прославляет «ничтожные поступки».

По ее наблюдениям, люди, включая подростков, уже начали подражать персонажам картины, сленгу главных героев.

«Своим бы детям я запретила смотреть однозначно! Хочется, чтобы показывали, что так, как делают герои, нельзя! Это путь в никуда», — высказалась звезда в соцсетях.

Отметим, что Роскомнадзор проверил «Слово пацана» и не нашел в нем нарушений. Также на фильме стоит значок «18+», то есть родителям стоит внимательнее следить за тем, что смотрят их дети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».